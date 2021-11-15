ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОРОД ПОД СНЕГОМ, ТРАССА В ГОРОДСКОМ ЛЕСУ, ОТМЕНА QR-КОДОВ В КАФЕ И УВОЛЬНЕНИЕ ЧИНОВНИКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА УБОРКУ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Жители Петрозаводска давно не помнят такую запущенную площадь Кирова (ФОТО)



фото: © Столица на Онего

Петрозаводчане пришли посмотреть на новогоднюю площадь Кирова и утонули в снегу.

Но под снегом оказалась не только центральная площадь, но и весь город — люди жалуются.

В результате уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию.

На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги



фото: © Администрация Петрозаводска; © ury-tver.livejournal.com

Власти Карелии намерены проложить трассу через один из самых живописных участков городских лесов.

Глава Карелии разрешил посещение кафе и фитнес-центров без предъявления QR-кодов



фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Предприятиям и организациям, если у них есть паспорт коллективного иммунитета, теперь не обязательно требовать у посетителей и гостей QR-коды.

Замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев уволился



фото: © «Столица на Онего»

Сегодня, во время снежного коллапса в городе, председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев написал заявление об увольнении.

Но Бекелеву нашли замену буквально за несколько часов.

АКТУАЛЬНО

Предприятия, обманувшие Минздрав Карелии, будут лишать паспортов коллективного иммунитета



фото: коллаж © Правительство Карелии

Министерство экономического развития Карелии предупредило предприятия и другие организации об ответственности за обман при работе с посетителями в условиях смягчения коронавирусных ограничений.

Власти Карелии перенесли срок введения QR-кодов для родителей в школах и детсадах



фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Родители учащихся школ и воспитанников детских садов в Карелии будут обязаны предъявлять QR-коды при входе в учреждения с 15 января следующего года.

Депутаты горсовета Петрозаводска решили, сколько будет стоить поездка в троллейбусе с 1 января 2022 года



фото: © Администрация Петрозаводска

Сегодня на сессии Петросовета депутаты проголосовали за сохранение стоимости проезда в троллейбусах с 1 января на уровне 2021 года.

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Неизвестные в Петрозаводске вырубили маленькие елочки и бросили на газоне (ФОТО)



фото: © Дмитрий Беленихин

Завал маленьких елок обнаружен на Карельском проспекте.

Владимир Любарский объяснил вырубку молодых елей в Петрозаводске.

Глава Карелии: «Мы должны людям дать ощущение какой-то свободы»



фото: © Маргарита Саакова / newstracker.ru

Ослабление антиковидных ограничительных мер в Карелии позволит создать у населения ощущение праздника, считает глава республики Артур Парфенчиков.

В Карелии удочерили ребенка, которого родила найденная на помойке женщина

Девочку, рожденную бездомной жительницей Карелии, удочерили.

Фотограф показал, что закатали под асфальт в квартале исторической застройки Петрозаводска



фото: © Дмитрий Беленихин / ВК

Дмитрий Беленихин опубликовал фото, на котором показал, как за год изменился квартал исторической застройки после строительство магистрали на улице Куйбышева.