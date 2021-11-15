ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОРОД ПОД СНЕГОМ, ТРАССА В ГОРОДСКОМ ЛЕСУ, ОТМЕНА QR-КОДОВ В КАФЕ И УВОЛЬНЕНИЕ ЧИНОВНИКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА УБОРКУ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Жители Петрозаводска давно не помнят такую запущенную площадь Кирова (ФОТО)
Петрозаводчане пришли посмотреть на новогоднюю площадь Кирова и утонули в снегу.
Но под снегом оказалась не только центральная площадь, но и весь город — люди жалуются.
В результате уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию.
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги
Власти Карелии намерены проложить трассу через один из самых живописных участков городских лесов.
Глава Карелии разрешил посещение кафе и фитнес-центров без предъявления QR-кодов
Предприятиям и организациям, если у них есть паспорт коллективного иммунитета, теперь не обязательно требовать у посетителей и гостей QR-коды.
Замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев уволился
Сегодня, во время снежного коллапса в городе, председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев написал заявление об увольнении.
Но Бекелеву нашли замену буквально за несколько часов.
АКТУАЛЬНО
Предприятия, обманувшие Минздрав Карелии, будут лишать паспортов коллективного иммунитета
Министерство экономического развития Карелии предупредило предприятия и другие организации об ответственности за обман при работе с посетителями в условиях смягчения коронавирусных ограничений.
Власти Карелии перенесли срок введения QR-кодов для родителей в школах и детсадах
Родители учащихся школ и воспитанников детских садов в Карелии будут обязаны предъявлять QR-коды при входе в учреждения с 15 января следующего года.
Депутаты горсовета Петрозаводска решили, сколько будет стоить поездка в троллейбусе с 1 января 2022 года
Сегодня на сессии Петросовета депутаты проголосовали за сохранение стоимости проезда в троллейбусах с 1 января на уровне 2021 года.
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Неизвестные в Петрозаводске вырубили маленькие елочки и бросили на газоне (ФОТО)
Завал маленьких елок обнаружен на Карельском проспекте.
Владимир Любарский объяснил вырубку молодых елей в Петрозаводске.
Глава Карелии: «Мы должны людям дать ощущение какой-то свободы»
Ослабление антиковидных ограничительных мер в Карелии позволит создать у населения ощущение праздника, считает глава республики Артур Парфенчиков.
В Карелии удочерили ребенка, которого родила найденная на помойке женщина
Девочку, рожденную бездомной жительницей Карелии, удочерили.
Фотограф показал, что закатали под асфальт в квартале исторической застройки Петрозаводска
Дмитрий Беленихин опубликовал фото, на котором показал, как за год изменился квартал исторической застройки после строительство магистрали на улице Куйбышева.
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