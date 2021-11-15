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Депутаты горсовета Петрозаводска решили, сколько будет стоить поездка в троллейбусе с 1 января 2022 года

Новости. Общество
12:45, 17 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Сегодня на сессии Петросовета депутаты проголосовали за сохранение стоимости проезда в троллейбусах с 1 января на уровне 2021 года.

Сегодня, 17 декабря, на очередной сессии Петросовета народные избранники обсудили вопрос, касающийся стоимости проезда в муниципальном электротранспорте карельской столицы в 2022 году.

В результате голосования депутаты приняли решение сохранить стоимость проезда в троллейбусах с 1 января на уровне 2021 года.

Согласно представленным документам, в следующем году стоимость проездных для школьников и студентов останется на уровне текущего года - 400 рублей, а также сохранится без изменения стоимость разового проезда на троллейбусе, которая составляет 25 рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-17 13:06:13
Отняли деньги у добросовестных налогоплательщиков. Это вам откликнется уже в недалеком будущем, бестолочи. :)
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