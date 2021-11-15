Депутаты горсовета Петрозаводска решили, сколько будет стоить поездка в троллейбусе с 1 января 2022 года

Сегодня на сессии Петросовета депутаты проголосовали за сохранение стоимости проезда в троллейбусах с 1 января на уровне 2021 года.

Сегодня, 17 декабря, на очередной сессии Петросовета народные избранники обсудили вопрос, касающийся стоимости проезда в муниципальном электротранспорте карельской столицы в 2022 году.

В результате голосования депутаты приняли решение сохранить стоимость проезда в троллейбусах с 1 января на уровне 2021 года.

Согласно представленным документам, в следующем году стоимость проездных для школьников и студентов останется на уровне текущего года - 400 рублей, а также сохранится без изменения стоимость разового проезда на троллейбусе, которая составляет 25 рублей.