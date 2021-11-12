Жители Петрозаводска давно не помнят такую запущенную площадь Кирова (ФОТО)

Петрозаводчане пришли посмотреть на новогоднюю площадь Кирова и утонули в снегу.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Петрозаводска прислал фото площади Кирова, которую давно не чистили от снега.

«Пришли сегодня с детьми на площадь Кирова, чтобы посмотреть на новогоднюю елку, и очень разочаровались. Во-первых, елка еще не светится огнями, просто стоит в темноте, остальные фигуры тоже полностью не установлены, лежат разобранные, каток закрыт. Но больше всего расстроил вид самой площадки — она не почищена от снега. Давно не помню такой запущенной площади», — поделился автор фото впечатлениями от увиденного.

Ранее сообщалось, что на площади Кирова установили елку, но пока не включили гирлянды. Световые фигуры смонтированы не до конца, а огромные шары воткнуты в снег.