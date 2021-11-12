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Жители Петрозаводска давно не помнят такую запущенную площадь Кирова (ФОТО)

Новости. Общество
10:40, 16 Декабря 2021
фото: © Столица на Онего

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Петрозаводчане пришли посмотреть на новогоднюю площадь Кирова и утонули в снегу.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Петрозаводска прислал фото площади Кирова, которую давно не чистили от снега.

«Пришли сегодня с детьми на площадь Кирова, чтобы посмотреть на новогоднюю елку, и очень разочаровались. Во-первых, елка еще не светится огнями, просто стоит в темноте, остальные фигуры тоже полностью не установлены, лежат разобранные, каток закрыт. Но больше всего расстроил вид самой площадки — она не почищена от снега. Давно не помню такой запущенной площади», — поделился автор фото впечатлениями от увиденного.

Ранее сообщалось, что на площади Кирова установили елку, но пока не включили гирлянды. Световые фигуры смонтированы не до конца, а огромные шары воткнуты в снег.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hовый
2021-12-16 12:33:27
Нытикам лишь бы повод. Не могут без нытья. Магния в организме не хватает
кир
2021-12-16 12:24:35
Разгул стихии. Чего ноете, болезные?
Os
2021-12-16 11:38:53
Грех жаловаться, в 30- годах девятнадцатого века по ней зимой волки ходили. А сегодня волков нет.
Китос
2021-12-16 11:38:34
Ничего страшного, понять можно: мэра ,избранного народов,как положено, теперь не существует, парочка тик токеров, не выпускающих телефон из рук и " даже на
крыше", вот и всё наше "богатство"...хоть поржать ..
Игорь
2021-12-16 11:36:56
Нет у этого города хозяина.
лесоруб
2021-12-16 11:19:15
А где наш федеральный стихоплет? Запал прошел? Сказать нечего? Весна придет, снег растает, муза вернется? Или надо вторую ногу пристроить, чтобы голова заработала?
Изя
2021-12-16 11:44:48
:) :) :) слов нет )))
кир
2021-12-16 13:22:02
Изя, а ты работать сегодня будешь? :)
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