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На центральной площади Петрозаводска установили елку (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 15 Декабря 2021
фото: читатель "Столицы на Онего"

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На площади Кирова в Петрозаводске поставили елку.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото главной новогодней красавицы и сообщил, что елка установлена, но на ней еще не горит гирлянда.

«Световые фигуры смонтированы не до конца, а огромные шары воткнуты в снег, который не убрали с площади, - все еще в стадии установки, несмотря на то, что уже 15 декабря», - написал автор фото.

Ранее в администрации города сообщали, что на площади Кирова кроме елки появится ледовая площадка, световые фигуры, фотозоны и деревянные горки для детей. Также на площади планируется провести традиционную рождественскую ярмарку «Фабрика чудес». Она должна открыться 24 декабря и завершит свою работу 9 января.

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