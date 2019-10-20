ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Уголовное дело ИК-9, денег на ФЦП-2021 не будет и инструкторов Сямозера вновь будут судить
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИК-9
В Карелии по сообщению в СМИ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками колонии №9, избивавшими заключенных.
Ранее в средствах массовой информации размещена видеозапись о том, как сотрудники исправительной колонии № 9 УФСИН России по Республике Карелия в феврале 2014 года в одном из служебных помещений исправительного учреждения, явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении.
Правительство России не планирует продлевать ФЦП Карелии после 2020 года
Правительство Российской Федерации не намерено продлевать ФЦП развития Карелии после 100-летия республики.
Это следует из проекта федерального бюджета на ближайшие три года, который внесен в Госдуму.
В свою очередь, власти Карелии надеются исключить из ФЦП развития республики 10 объектов.
Прокуратура Карелии вновь обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере
Прокуратура подала кассационную жалобу на приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года.
Жалоба подана в Третий кассационный суд общей юрисдикции.
Мэрия Петрозаводска назвала дороги, которые отремонтируют в следующем году
Определен минимальный перечень дорог, которые планируется отремонтировать в 2020 году в карельской столице. В минимальный перечень вошли участки 11 улиц.
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