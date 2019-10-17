Правительство России не планирует продлевать ФЦП Карелии после 2020 года

Правительство Российской Федерации не намерено продлевать ФЦП развития Карелии после 100-летия республики.

Это следует из проекта федерального бюджета на ближайшие три года, который внесен в Госдуму.

Как указано в пояснительной записке, на реализацию мероприятий ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в объеме 3 млрд. рублей.

"В 2021-2022 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены в связи с завершением мероприятий в 2020 году", - указано в документе.