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Новости. Общество
07:15, 15 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Власти Карелии надеются исключить из ФЦП развития республики 10 объектов

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Правительство республики направило на согласование в Минэк РФ проект постановления с корректировками федеральной целевой программы развития республики до 2020 года, пишет ТАСС.

"С учетом необходимости сохранения предельного объема финансирования мероприятий ФЦП из федерального бюджета в объеме не более 3 млрд рублей ежегодно и в целях необходимости завершения мероприятий программы проектом постановления предусмотрено исключение из программы 10 объектов, по которым отсутствует проектно-сметная документация или ожидается увеличение сметной стоимости по итогам полученного сводного сметного расчета", - говорится в официальном ответе на редакционный запрос ТАСС.

По словам вице-премьера Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова, если предложенную корректировку программы одобрят в Москве, то проблем с ее исполнением власти региона не ожидают. Несмотря на то, что объем федеральной поддержки останется прежним, в республиканском бюджете на реализацию программы предусмотрят дополнительные 254,1 млн рублей. Таким образом, после внесения изменений до 2020 года в рамках федеральной целевой программы в Карелии реализуют 52 объекта: 18 - до конца 2019 года и 36 - до конца 2020 года.

"Ранее, при утверждении ФЦП, мы не знали точной стоимости, которую определяет только проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу. К примеру, строительство психоневрологического диспансера в Суоярвском районе. В изначальной редакции ФЦП 2016 года лимиты на указанный объект были одни, без утвержденной проектно-сметной документации. Тогда ее просто не было", - рассказал Родионов ТАСС.

Помимо психоневрологического диспансера, из программы также планируется убрать строительство взлетных полос в Костомукше и Сортавале. Выпавшие из ФЦП 10 объектов правительство республики намерено включить в проект индивидуальной стратегии опережающего развития - она формируется при участии правительства РФ для регионов с низкими социально-экономическими показателями.

Напомним, в конце сентября министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Карелия может не успеть выполнить часть мероприятий, которые запланированы в рамках ФЦП на 2019 год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также заявлял, что не исключает, что некоторые объекты, строительство которых планировалось в рамках празднования 100-летия республики до 2020 года, будут сданы на год позже после празднования юбилея.

На прошлой неделе Совет Федерации рекомендовал правительству РФ продлить сроки федеральной целевой программы развития Карелии.

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