Сроки ФЦП развития Карелии могут быть продлены

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ продлить сроки федеральной целевой программы развития Карелии.

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ заслушали информацию министра экономического развития России о среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития страны на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Итогом стало постановление, в котором фигурирует наша республика.

Сенаторы "рекомендовали правительству России рассмотреть возможность продления сроков действия федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" и выделения в полном объеме средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение ее мероприятий".

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял, что не исключает, что некоторые объекты, строительство которых планировалось в рамках празднования 100-летия республики до 2020 года, будут сданы на год позже после празднования юбилея.

"За два года, конечно, мы их сделаем, за год – есть сомнения. Мы реально оцениваем ситуацию, мы об этом прямо говорим в правительстве, мы это не скрываем, все прекрасно понимают", –пояснил губернатор в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия".