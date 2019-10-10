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Новости. Общество
16:17, 10 Октября 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сроки ФЦП развития Карелии могут быть продлены

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Совет Федерации рекомендовал правительству РФ продлить сроки федеральной целевой программы развития Карелии.

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ заслушали информацию министра экономического развития России о среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития страны на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Итогом стало постановление, в котором фигурирует наша республика.

Сенаторы "рекомендовали правительству России рассмотреть возможность продления сроков действия федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" и выделения в полном объеме средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение ее мероприятий".

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял, что не исключает, что некоторые объекты, строительство которых планировалось в рамках празднования 100-летия республики до 2020 года, будут сданы на год позже после празднования юбилея.

"За два года, конечно, мы их сделаем, за год – есть сомнения. Мы реально оцениваем ситуацию, мы об этом прямо говорим в правительстве, мы это не скрываем, все прекрасно понимают", –пояснил губернатор в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия".

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Комментарии

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Изя
2019-10-10 16:54:22
Всё верно . Веры в успех карелов у федеральной власти уже не осталось . Сначала перенести , потом забыть и наплевать :)
Вася
2019-10-10 16:47:14
Да ничего не поменяется,пока нового президента Путина не выберут,или Медведева.
Гость
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