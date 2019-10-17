Мэрия Петрозаводска назвала дороги, которые отремонтируют в следующем году

Определен минимальный перечень дорог, которые планируется отремонтировать в 2020 году в карельской столице, сообщили в администрации Петрозаводска.

"Во второй год реализации проекта мы руководствуемся тем же самым принципом – в первую очередь ремонтируем самые изношенные магистрали, но они находятся в разных частях города, что очень актуально. Это удаленные районы города, но тоже очень нуждающиеся во внимании специалистов дорожного хозяйства", – отметила Ирина Мирошник.

В настоящее время определен список улиц, на которых запланированы работы. Аукцион по выбору подрядчика объявлен 16 октября. В минимальный перечень вошли следующие магистрали:

1. Первомайский проспект (проезжая часть от ул. Ленинградской до ул. Мелентьевой),

2. Соломенское шоссе (проезжая часть от Заводской пл. до Авиационной пл.),

3. Муезерская улица (проезжая часть и тротуар от ул. Чапаева до ул. Матросова),

4. Набережная Варкауса (проезжая часть и тротуары от ул. Кирова до ул. Мелентьевой),

5. Гвардейская улица (проезжая часть),

6. улица Ватутина (проезжая часть от ул. Чапаева до ул. Пархоменко),

7. улица Калинина (проезжая часть и тротуары),

8. Лесной проспект (проезжая часть от Древлянского кольца до Кукковского кольца),

9. Вытегорское шоссе (проезжая часть),

10. улица Островского (проезжая часть),

11. улица Чапаева (проезжая часть).