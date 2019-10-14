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Новости. Общество
14:46, 14 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИК-9 (СРОЧНО)

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В Карелии по сообщению в СМИ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками колонии №9, избивавшими заключенных, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии по размещенной в СМИ информации о неправомерных действиях сотрудников УФСИН республики возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Ранее в средствах массовой информации размещена видеозапись о том, как сотрудники исправительной колонии № 9 УФСИН России по Республике Карелия в феврале 2014 года в одном из служебных помещений исправительного учреждения, явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 11 октября в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

На сегодняшний день в ИК-9 проводят прверку сотрудники центрального аппарата.

 

До появления видео в Сети в СМИ была опубликована информация о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2019-10-14 16:04:54
У майоров-подполковников, которых воспитала для выполнения своих поручений путинская элита, нет ни совести, ни жалости, ни человечности, но есть ощущение собственной безнаказанности. Эти майоры-подполковники без тени сомнения «отожмут» лакомые куски собственности у поколения «принцев» детей путинской элиты, ломая пальцы и отбивая почки.
новый
2019-10-14 15:20:30
Грамотное решение. Теперь либерастне за свои фейки точно не отвертеться. По уголовной статье пойдут.
Алла
2019-10-14 15:03:09
Пора прекратить наши ИК так называть: "исправительные колонии", ничего они не исправляют, ,а вышедшие оттуда через какой-то промежуток времени опять там оказываются, нужно многое поменять в этой системе....но как???!!!
Вася
2019-10-14 15:16:53
Алла, А как хочешь называй свои ИК.
Гость
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