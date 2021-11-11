Главный инженер пункта пропуска в Карелии попался на взятках

Лоухский районный суд вынес приговор в отношении бывшего работника ФГКУ «Росгранстрой» за получение взятки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего работника ФГКУ «Росгранстрой», признанного виновным в получении взятки.

Как было установлено, с января 2018 года по февраль 2019 года бывший главный инженер пункта автомобильного пропуска Суоперя в Лоухском районе, зная, что ИП не оказал или оказал не в полном объеме автомобильные и клининговые услуги по госконтрактам, подписывал акты выполненных работ, не соответствующие действительности. За это обвиняемый ежемесячно получал от предпринимателя взятки, всего на сумму более 130 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд назначил виновному штраф в размере 450 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности, а также должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.