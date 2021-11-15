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Главный педиатр Минздрава Карелии: «Родители стали отказываться от вакцинации детей»

Новости. Общество
10:23, 22 Декабря 2021
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Главный педиатр министерства здравоохранения Карелии Ольга Шорохова рассказала об отказах родителей от вакцинации и последствиях, которые грозят непривитым малышам.

В пандемию мы ежедневно слышим призывы врачей вакцинироваться от коронавируса. При этом многие забывают, что есть и другие опасные инфекции, против которых необходимо сделать прививку. Национальный календарь прививок никто не отменял. Но, как констатируют медики, родители все чаще отказываются от вакцинации, считая, что это не полезно для их детей.

«Сейчас актуально стоит вопрос о вакцинации против полиомиелита в связи с угрозой распространения этого заболевания. К сожалению, родители стали отказываться от вакцинации детей. Причины могут быть разные. Чаще это связано с религиозными представлениями. Ну, а кто-то просто не доверяет прививкам. И здесь большую роль играет антипрививочная пропаганда, которая проводится как в России, так и во всем мире. Хотя статистика говорит о том, что до 80 процентов случаев заболевания полиомиелитом приходится на невакцинированных детей в возрасте до четырех лет. Вакцинация против полиомиелита и других вакциноуправляемых инфекций позволяет избежать тяжелых форм заболеваний, осложнений, летальных исходов. И я надеюсь, что родители, отказывающиеся от прививок, нас услышат и защитят своих детей. Ведь риск завоза полиомиелита в РФ на сегодняшний день достаточно высокий. Инфекция, которая давно не регистрировалась в нашей стране благодаря вакцинации, при нынешней активной миграции населения может к нам попасть из Таджикистана, Узбекистана, Украины, других стран, где встречаются случаи полиомиелита», — предупреждает главный педиатр Карелии.

Подробнее читайте в материале «Как защитить ребенка от опасных инфекций?»

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Комментарии

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Кеша
2021-12-22 10:45:29
Повылезали все , просто лечить людей никто не хочет , пиар разъел все души .
Гость
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