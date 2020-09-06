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Главный пристав Карелии рассказал, как узнать о своих долгах с помощью мобильного телефона

Новости. Общество
10:12, 07 Сентября 2020
фото: © Управления судебных приставов по Карелии
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Руководитель Управления судебных приставов по Карелии Олег Гончаров в интервью рассказал жителям, как узнать о долгах через приложение.

Для граждан разработано мобильное приложение "ФССП", которое можно легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске ФССП, отметил главный пристав Карелии.

"При запуске данного приложения открывается окно "Банк исполнительных производств", в котором Вы, зарегистрировав себя (фамилия, имя, отчество, как физическое лицо, дата рождения), увидите, ведутся в отношении вас производства или нет. Приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться, чтобы получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся", – отметил Олег Гончаров.


Руководитель управления также напомним, что любую имеющуюся задолженность можно оплатить через интернет. Для этого в сервисе "Банк исполнительных производств" нужно распечатать готовую квитанцию для оплаты долга.

Полное интервью с Олегом Гончаровым читайте на сайте управления судебных приставов по Карелии.

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Комментарии

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Изя
2020-09-07 10:30:57
Ой ой ой, какофф капитан )))) :)
Гость
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