Главный пристав Карелии рассказал о ситуации с "Невским пассажем"

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия Андрей Галямов поделился мнениям о скандале вокруг сноса пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

Андрей Галямов на пресс-конференции в Петрозаводске сообщил журналистам, что давно знал про скандальную историю пристройки в карельской столице.

"Любого спроси – все знают, что такое "Невский пассаж"…Меня еще не назначили, а мне уже сказали: "Здесь есть "Невский пассаж". Понимаете, я еще не приехал из Питера, а уже знал, что есть "Невский пассаж", – рассказал Галямов.

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