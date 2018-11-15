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Новости. Экономика
13:29, 15 Ноября 2018
фото: "Вести Карелия" / Александр Гнетнев

Главный пристав Карелии рассказал о ситуации с "Невским пассажем"

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Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия Андрей Галямов поделился мнениям о скандале вокруг сноса пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

Андрей Галямов на пресс-конференции в Петрозаводске сообщил журналистам, что давно знал про скандальную историю пристройки в карельской столице.

"Любого спроси – все знают, что такое "Невский пассаж"…Меня еще не назначили, а мне уже сказали: "Здесь есть "Невский пассаж". Понимаете, я еще не приехал из Питера, а уже знал, что есть "Невский пассаж", – рассказал Галямов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2018-11-15 14:34:56
Как мне помнится, изначально дело было не том, чтобы сносить или не сносить "Пассаж". В начале строительства его организаторы предложили владельцам нижних квартир откуп, часть согласилась, другая (меньшинство) - нет. Со временем, поняв, что они остались в убытке (а тут еще время очередных выборов подоспело) "пострадавшие" и не дополучившие устроили великую бучу, поддержанную теми же журналистами. Теперь пусть они скажут, сколько конкретно жильцов злополучного дома поддерживают иск?
Можно добавить к этому случаю то, что пристройка к торцу дома на углу улицы Мурманская и Октябрьского проспекта, где расположены солидные торговые помещения, со скандальной точки зрения не менее важны. Однако - тишина. А уж пристройки к девятиэтажкам, особенно на углу Ленинградской и Октябрьского вообще вопиющее безобразие: там на крышу люди выходили и выходят, как в парк, даже собак, на моей памяти, выгуливали.

А орать по поводу "Снести!" глупо, лучше чиновников и жильцов, разрешивших эту постройку посадить, а ее сделать такой, чтобы даже испарений с крыши, на что жаловались пострадавшие, не было. Дешевле и практичнее.
Mike
2018-11-15 14:07:05
Можно и водочки с колбаской прикупить, а молочко на утро оставить : :)
кир
2018-11-15 14:00:23
Системный сбой. Мирную жизнь строить не умеют. Суд, болезный, вынес убогое решение. Никто отменить не может. Какие-то суды самобытных развелись в Российской Федерации. Заканчивать надо с такой самодеятельностью.
Штази
2018-11-15 13:45:13
Интересная получается история. Тут пристройка незаконная, есть вступившее в законную силу решение о её сносе, но хозяева пудрят всем мозги и продолжают сдавать в аренду, качают денежку, то есть им прямая выгода затягивать исполнение.
А в садике на Ленинградской, наоборот, вбуханы сумасшедшие миллионы на покупку и реконструкцию, получены все разрешения на эксплуатацию, и вдруг крыша сама собой разваливается, эксплуатировать здание нельзя.
Вот бы местами-то действия поменять.
Жуков
2018-11-15 13:43:59
А зачем суд ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ выносит решение , которое приставы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ не в состояние исполнить. Кто в этой схеме лишний.
Бриг
2018-11-15 13:43:16
Ничего путнего не сказал , говорильня не о чём . За молочком и хлебушком ему ходить , было бы классно .
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