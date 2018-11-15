Главный пристав Карелии рассказал о ситуации с "Невским пассажем"

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Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия Андрей Галямов поделился мнениям о скандале вокруг сноса пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.
Андрей Галямов на пресс-конференции в Петрозаводске сообщил журналистам, что давно знал про скандальную историю пристройки в карельской столице.
"Любого спроси – все знают, что такое "Невский пассаж"…Меня еще не назначили, а мне уже сказали: "Здесь есть "Невский пассаж". Понимаете, я еще не приехал из Питера, а уже знал, что есть "Невский пассаж", – рассказал Галямов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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