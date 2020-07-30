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Главный профилактолог Карелии рассказала, кто рискует заболеть в республике

Новости. Общество
15:57, 31 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Карелии Наталья Прищепа сообщила, какие факторы риска хронических неинфекционных заболеваний существуют для взрослых и детей в республике.

На основе данных диспансеризации, соцопросов и других исследований, например, "Эпидемиологии Сердечно-Сосудистых заболЕваний" – "ЭССЕ-РФ 2", специалисты оценивают факторы риска развития неинфекционных заболеваний.

По словам руководителя Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Прищепа, факторы риска у нас в принципе такие же, как во всей России. Это нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение табака, повышенное артериальное давление, злоупотребление алкоголя.

"Анализируя данные профосмотров в школах и детских садах, мы видим, что у наших детей показатели низкой физической активности даже выше, чем у взрослых. Отсюда у воспитанников детских садов и школьников и избыточная масса тела. Если говорить по группам здоровья, то среди взрослых сегодня лидируют третья группа. Это пациенты уже с хроническими заболеваниями. По детскому населению лидирующее положение занимает вторая группа здоровья, когда дети не имеют хронических заболеваний, но имеют факторы риска этих заболеваний. Только порядка 20 процентов населения – абсолютно здоровые люди. Поэтому нам сегодня важно повысить грамотность людей в области здорового образа жизни. Что мы и делаем, организуя различные акции в торговых центрах, библиотеках, проводя мероприятия на свежем воздухе и сотрудничая с некоммерческими организациями и волонтерами. При этом на каждый фактор риска у нас разработаны свои программы, организованы школы пациентов", – рассказала Наталья Николаевна.

Подробнее читайте в нашей рубрике "Больной вопрос".

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