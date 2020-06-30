Главный санитарный врач Карелии назвала ситуацию с COVID-19 в республике нестабильной

По оценке руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмилы Котович, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике на данный момент характеризуется как нестабильная.

Эпидемиологическая ситуация в Карелии стала одной из тем прямой линии, которую 30 июня провел Глава Республики Артур Парфенчиков. В обсуждении приняла участие руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный санитарный врач Карелии Людмила Котович, сообщили в правительстве Карелии.

По словам Котович, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике на данный момент характеризуется как нестабильная, за последние две недели фиксируется определенный прирост выявляемых случаев COVID-19. Однако такая статистика во многом связана с большим количеством тестов на коронавирус и работой, которая проводится для установления лиц, контактировавших с заболевшими. Людмила Котович рассказала, что оперативно исследуются все контакты: в семье, по месту работы, в транспорте, в медицинских стационарах и так далее.

"Контактных лиц берут под медицинское наблюдение и обследуют", - пояснила Людмила Котович.

По словам главного санитарного врача, важно то, что при анализе очагов коронавирусной инфекции в 80% случаев удается установить источники заражения. Это позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, большой охват тестированием помогает вовремя устанавливать бессимптомных носителей вируса – тех, кто не чувствует никакого недомогания, но может заразить других. По состоянию на 30 июня из 1337 человек, у которых выявлена коронавирусная инфекция, заболели (то есть имеют клинические симптомы) чуть более половины, или 730 человек.

Ранее на заседании оперштаба правительства республики по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач региона Людмила Котович отметила хорошую работу Минздрава Карелии.