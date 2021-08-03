Главный санитарный врач России уточнила условия масочного режима

Анна Попова подчеркнула, что требование ношения масок в помещениях сохраняется.

Главный санитарный врач России Анна Попова уточнила условия масочного режима, введенного в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как пишет РИА «Новости», руководитель Роспотребнадзора дала интервью телеканалу «Россия 24», в котором отметила, что россияне не нужно носить маски на улице, если речь не идет о массовом мероприятии. Однако в помещениях требование ношения масок сохраняется.

По словам Поповой, это требование неизбежно. Главный санитарный врач России напомнила, что обязательное ношение масок в помещениях введено во многих странах мира.