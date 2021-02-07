Главный судебный пристав Карелии кратко рассказал об акции "Узнай о своих долгах"

В рамках Всемирного дня безопасного интернета 9 февраля УФССП России по Республике Карелия присоединяется к Всероссийской информационной акции "Узнай о своих долгах".

В рамках проведения Всероссийской акции "Узнай о своих долгах" в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия 9 февраля будет организовано информирование граждан о возможности получения сведений об имеющейся задолженности по исполнительным документам, предъявленным в службу для исполнения, погашения имеющейся задолженности через интернет.

О том, какими электронными сервисами граждане могут воспользоваться в получении достоверной информации об исполнительных производствах, как погасить имеющиеся долги и направить в электронной форме заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительным производствам без посещения ведомства, рассказал в интервью руководитель Управления ФССП по Республике Карелия, главный судебный пристав Республики Карелия Олег Валерьевич Гончаров.

Каким образом будет проходить информационная акция "Узнай о своих долгах", читайте здесь.