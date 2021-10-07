Главный судебный пристав Карелии организует личный прием в трех районах республики

Глава УФССП Карелии Олег Гончаров 11 и 12 октября лично примет посетителей в трех районах республики.

В нескольких районах Карелии 11 и 12 октября 2021 года будет организован личный прием граждан и представителей организаций руководителем УФССП Карелии — главным судебным приставом республики Олегом Валерьевичем Гончаровым.

В Олонецком районе прием будет проходить 11 октября с 10.00 до 11.00 по адресу: улица Красногвардейская, 2Б, в отделении судебных приставов по Олонецкому району.

В Питкярантском районе прием пройдет также 11 октября с 14.00 до 15.00 в местном отделении судебных приставов по адресу: улица Привокзальная, 24.

Наконец, в Сортавале главный пристав Карелии примет посетителей 12 октября с 14.00 до 15.00 в местном отделении судебных приставов по адресу: улица Карельская, 42.

Всех посетителей просят при себе иметь паспорт, а также средства индивидуальной защиты.