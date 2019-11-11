Главный театр "легкого жанра" Белоруссии покажет в Карелии фолк-рок-мюзикл и мюзикл-фэнтези

Академический музыкальный театр Республики Беларусь представит карельским зрителям в ноябре пять спектаклей.

Гастроли белорусского театра пройдут в Петрозаводске с 13 по 16 ноября. В их программе - лирическая комедия и мюзиклы. Так, карельских зрителей ждет комедия "Свадьба в стиле ретро" А. Журбина, мюзикл-фарс "Здрасьте, я тетка Чарли!.." О. Фельцмана, фолк-рок-мюзикл "Тристан и Изольда" А. Симона, мюзикл "Шалом алейхем! Мир вам, люди!" О. Ходоско. Для маленьких зрителей музыкальный театр подготовил мюзикл-фэнтези "Тайна пиратских сокровищ" В. Семенова.

Для артистов Белорусского государственного академического музыкального театра это второй приезд в нашу республику – первый состоялся в 2015 году, когда артисты привезли восемь постановок, в том числе и спектакли для юных зрителей, напомнили в Музыкальном театре Карелии.

Белорусский государственный академический музыкальный театр (до 2000 года – "Государственный театр музыкальной комедии Беларуси") – один из самых популярных, любимых и востребованных театров страны. За год его постановки собирают более 250 тысяч человек. За пятьдесят лет своего существования в репертуаре театра прочно закрепились классические оперы и балеты, знаменитые оперетты и современные мюзиклы, детские музыкальные спектакли.