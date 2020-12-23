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Главный внештатный терапевт Минздрава Карелии стала "Человеком года"

Новости. Общество
09:16, 24 Декабря 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Пафренчиков присвоил звание "Человек года" главному внештатному терапевту Минздрава республики Наталье Везиковой.

Артур Парфенчиков подписал указ о присвоении соответствующего почетного звания Наталье Везиковой и сообщил об этом в соцсети.

Наталья Везикова - заведующая кафедрой госпитальной терапии ПетрГУ, главный внештатный терапевт Минздрава республики.

"Этого звания Наталья Николаевна удостоена за самоотверженный труд, высокий профессионализм и большой вклад в охрану здоровья и жизни наших граждан в условиях борьбы с коронавирусом. Новая инфекция заставила нас мобилизовать все силы, мы должны были в максимально короткие сроки не только перепрофилировать лечебные учреждения, но и подготовить медицинских работников, обучить сотрудников, которые оказывают первичную помощь пациентам с COVID-19. И в том, что нам удалось это сделать, большая заслуга Натальи Николаевны. Кроме того, главный внештатный терапевт практически круглосуточно сама оказывает телемедицинскую помощь центрам республики по лечению коронавируса. И все это помимо ее педагогической, научной деятельности, а также работы в Республиканской больнице, где она дает консультации, лечит наиболее сложных пациентов", - заявил губернатор.

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