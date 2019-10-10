Главред газеты в Карелии получил штраф за публикацию про 23 февраля

В Карелии оштрафован главный редактор газеты за публикацию рекламы зрелищного мероприятия, приуроченного к Дню защитника отечества, без указания возрастного ценза.

Антимонопольная служба привлекла к административной ответственности главного редактора МУ «Редакция газеты «Суоярвский вестник» за нарушение законодательства о рекламе.

Главред суорявского издания получил штраф в размере 4 тысяч рублей за то, что публикация в СМИ рекламы зрелищного мероприятия вышла без указания категории информационной продукции.

Знак информационной продукции - пометка, указывающая на допустимый возраст зрителей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".