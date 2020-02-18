Главу городского округа в Карелии оштрафовали за нежелание помогать местному жителю

И.о. главы Костомукши наказан за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре 2019 года в администрацию Костомукши поступило обращение местного жителя по вопросу ликвидации задолженности за ЖКУ в муниципальной квартире.

Заявителю было отказано в рассмотрении обращения по существу, хотя разрешение поставленных вопросов входило в компетенцию органа местного самоуправления.

И.о. главы Костомукши оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее главу Лахденпохского района оштрафовали за волокиту.