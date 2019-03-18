Главу Лахденпохского района оштрафовали за волокиту

Основанием для проверки стало обращение жительницы одного из сельских поселений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Женщина сообщили о нарушении срока направления ответа на ее обращения.

Глава администрации сельского поселения контроль за своевременным рассмотрением обращения и направлением ответа не обеспечила, письменный ответ заявителю направила через 19 дней после истечения месячного срока с момента регистрации обращения.

По данному факту в отношении главы администрации сельского поселения было возбуждено дело об административном правонарушении – назначен штраф 5 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.