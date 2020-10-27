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Главу Карелии беспокоит тонкая пленка нефтепродуктов, которая появилась на реке Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС-2

Новости. Общество
14:49, 28 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков рассказал о ситуации на Белопорожской ГЭС-2 в Кемском районе, где 24 октября прорвало дамбу.

"Принял доклад премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика о работах по ликвидации размыва дамбы на Белопорожской ГЭС-2. Между двумя частями дамбы сейчас строится бетонная перемычка. Принимаются все меры, чтобы не допустить возможных новых промывов. Техническое решение специалистами найдено, - написал глава Карелии на своей странице в соцсети. - Однако гораздо больше нас тревожит тонкая пленка нефтепродуктов, которая появилась вдоль берега. Отмечу, что к ликвидации загрязнения оперативно подключилась специализированная организация – Карельское профессиональное спасательное формирование "СМАРП". Специалисты установили боновые заграждения, устойчивые при большом течении. Они не позволят масляным пятнам распространяться дальше по реке. Загрязнение береговой части маслом обрабатывается сорбентами и другими специальными веществами".

По словам Парфенчикова, в ближайшее время работы по введению Белопорожской ГЭС-2 в эксплуатацию будут продолжены. Однако необходимо выяснить причину аварии, чтобы исключить в дальнейшем ее повторение.

"Сейчас ущерб для экологии удалось минимизировать, но контроль за проведением восстановительных работ и в дальнейшем за развитием ситуации продолжим. Безусловно, Белопорожские ГЭС – важный инфраструктурный объект, и новые гидроэлектростанции нам нужны. Но при этом наша главная задача – обеспечить экологическую безопасность. И в этом вопросе, уверяю, будет самый жесткий контроль", - заверил глава Карелии.

Ранее глава кемского района Дмитрий Петров заявил, то из поврежденного во время аварии на Белопорожской ГЭС-2 трансформатора вытекло более 600 литров масла.

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Комментарии

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Штази
2020-10-28 15:36:12
Плёнка беспакоит патамушта чешецца.
Изя
2020-10-28 15:16:38
Сам то прорыв не беспокоит ? Бедлам в строительстве объктов тоже? Экология ? Только нефтяная плёнка значит .
zanoza
2020-10-28 15:11:04
Раньше надо было беспокоиться, когда контракт заключали с КСМ.
Ткачев
2020-10-28 15:25:05
zanoza, Как ты думаешь, КСМ занесут в реестр недобросовестных поставщиков?
zanoza
2020-10-28 15:54:57
Ткачев, это вряд ли, ещё и орден дадут при открытии ГЭС весной, если к тому времени она сможет устоять под натиском воды.
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