Главу Карелии беспокоит тонкая пленка нефтепродуктов, которая появилась на реке Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС-2

Артур Парфенчиков рассказал о ситуации на Белопорожской ГЭС-2 в Кемском районе, где 24 октября прорвало дамбу.

"Принял доклад премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика о работах по ликвидации размыва дамбы на Белопорожской ГЭС-2. Между двумя частями дамбы сейчас строится бетонная перемычка. Принимаются все меры, чтобы не допустить возможных новых промывов. Техническое решение специалистами найдено, - написал глава Карелии на своей странице в соцсети. - Однако гораздо больше нас тревожит тонкая пленка нефтепродуктов, которая появилась вдоль берега. Отмечу, что к ликвидации загрязнения оперативно подключилась специализированная организация – Карельское профессиональное спасательное формирование "СМАРП". Специалисты установили боновые заграждения, устойчивые при большом течении. Они не позволят масляным пятнам распространяться дальше по реке. Загрязнение береговой части маслом обрабатывается сорбентами и другими специальными веществами".

По словам Парфенчикова, в ближайшее время работы по введению Белопорожской ГЭС-2 в эксплуатацию будут продолжены. Однако необходимо выяснить причину аварии, чтобы исключить в дальнейшем ее повторение.

"Сейчас ущерб для экологии удалось минимизировать, но контроль за проведением восстановительных работ и в дальнейшем за развитием ситуации продолжим. Безусловно, Белопорожские ГЭС – важный инфраструктурный объект, и новые гидроэлектростанции нам нужны. Но при этом наша главная задача – обеспечить экологическую безопасность. И в этом вопросе, уверяю, будет самый жесткий контроль", - заверил глава Карелии.

Ранее глава кемского района Дмитрий Петров заявил, то из поврежденного во время аварии на Белопорожской ГЭС-2 трансформатора вытекло более 600 литров масла.