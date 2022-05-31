Главу Минтранса Карелии наградили в Москве почетной грамотой за развитие дорожной отрасли

Минтранс Карелии получил почетный диплом III степени за большой вклад в дело развития дорожного хозяйства региона, а его руководитель Сергей Щебекин — почетную грамоту.

Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами отметила работу Минтранса, а также Управления автодорог республики дипломами третьей степени. Благодарность за вклад в развитие отрасли получил и руководитель министерства Сергей Щебекин. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Я редко публично хвалю своих подчиненных. Считаю, что ответственная и качественная работа на своем посту — это их обязанность. Но сегодня сделаю исключение», — пишет руководитель региона.

По словам Парфенчикова, дорожная и транспортная инфраструктура Карелии в последние годы начала меняться в лучшую сторону. Но нерешенных вопросов и проблем еще много.

«Сергей Юрьевич, не сбавляйте темп. Ставлю новую задачу — в следующем году завоевать диплом первой степени», — обратился Артур Парфенчиков к главе Минтранса республики.