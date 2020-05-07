Главу районной администрации в Карелии оштрафовали

Главу администрации Сортавальского района оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

В январе текущего года распоряжением главы районной администрации бывший чиновник был принят на должность директора одного из муниципальных бюджетных учреждений культуры.

При этом новый работодатель не сообщил по прежнему месту службы работника в установленный законом десятидневный срок о заключении трудового договора.

Руководителя администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее сотрудника фирмы в Карелии оштрафовали за нарушение при оформлении на работу экс-чиновника.