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Новости. Общество
18:00, 07 Марта 2019
фото: ТАСС / Борис Кавашкин

Главу Шальского поселения в Карелии оштрафовали за дробление закупки

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Администрация Шальского сельского поселения Пудожского района допустила нарушения при закупках.

Установлено, что в июле 2018 года администрация Шалы по результатам электронного аукциона заключила с организацией–победителем контракт на работы по благоустройству дворовой территории на сумму 840 тыс. рублей.

Через 4 дня по предложению фирмы контракт был расторгнут по соглашению сторон. При этом оценка недобросовестным действиям подрядчика не была дана. Участник закупки, предложивший наименьшую цену, фактически уклонился от исполнения муниципального контракта.

Затем глава администрации поселения заключил с другим предприятием как с единственным поставщиком пять договоров о выполнении указанных работ на сумму 308,8 тыс. рублей.

"Фактически группа этих контрактов представляла собой одну единую сделку по обеспечению благоустройства дворовой территории домов, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами", - пояснили в прокуратуре.

В отношении главы сельского поселения, занимавшего должность на момент совершения нарушения закона, прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Правонарушитель оштрафован на 30 тыс. рублей.

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