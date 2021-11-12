Главврач больницы в Карелии рассказал, чем особенно опасен ковид для взрослых и детей (ВИДЕО)

Главный Врач Кемской ЦРБ объяснил необходимость вакцинации для всех категорий населения.

Главный врач Кемской ЦРБ Закир Халилов обратился к жителям Карелии и напомнил, что вакцинация — единственный возможный способ избежать осложнений. Даже в случае заражения риск осложнений и тяжелого течения болезни практически равен нулю.

«Статистика по коронавирусу показывает, что отмечается значительный рост заболеваемости среди взрослого населения, в том числе детей. Статистика смертности показывает, что все умершие — невакцинированные. Особую озабоченность вызывает то, что заболевание часто протекает бессимптомно и скрыто — без выраженной одышки, температуры, кашля, с резким внезапным падением уровня кислорода в крови до критических значений и поражения легких до критических показателей. Люди различны по своим физиологическим факторам, и иммунный ответ зависит от возраста, общего состояния здоровья и формы заболевания. У кого-то иммунитет сохраняется полгода, у других сохраняется по 10-12 месяцев», — отметил Закир Халилов.

Главврач Кемской ЦРБ отметил, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии от заражения, но существенно снижает риски развития осложнений и летального исхода. Своевременная вакцинация позволяет натренировать иммунную систему реагировать на вирус должным образом.

Зикир Халилов напомнил, что развернуто множество пунктов вакцинации, возможен даже выезд на дом, и еще раз попросил жителей Карелии вакцинироваться, беречь свое здоровье и здоровье своих близких.