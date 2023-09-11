Главврач районной больницы из Карелии ушел на СВО

Глава республики рассказал о главвраче Сортавальской ЦРБ, оперирующем в Запорожской области.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о главвраче Сортавальской ЦРБ Александре Романове, который отправился на новые территории оказывать помощь.

«Александр Анатольевич вместе с коллегами сейчас находится в подшефной нам Васильевке Запорожской области. Работает в больнице, в прямом смысле — спасает жизни людей, оперирует. Нехватка врачей там сейчас острая — и на передовой, и на новых территориях. Работать порой бывает непросто: город подвергается обстрелам, в семи километрах находится линия боевого соприкосновения», — отметил Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, в больницах ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, помимо Александра, трудится немало карельских врачей.

«Жму руку каждому. Это поступок, достойный уважения», — написал Артур Парфенчиков.

Ранее Главврач Перинатального центра Карелии обвенчался в подземном храме на передовой.