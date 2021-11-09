Главврач районной больницы Карелии: «Возраст жертв пандемии молодеет» (ВИДЕО)

Главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов рассказал, что постоянно мутирующий вирус COVID-19 представляет опасность для любого человека.

Александр Романов заявил в соцсети, что в Сортавальской ЦРБ замечено снижение возраста жертв, скончавшихся от коронавируса. По мнению врача, ковид опасен для любого пациента. Запись с выступлением Романова опубликована на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«COVID-19 продолжает уносить жизни пациентов сортавальской больницы. К сожалению, возраст жертв пандемии молодеет. Так, на прошлой неделе в нашем учреждении скончалась женщина 50 лет. Если еще год назад под угрозой были пациенты с избыточной массой тела, с хроническими заболеваниями, преимущественно мужчины, то сейчас постоянно мутирующий вирус представляет опасность для любого человека. Обращу внимание на то, что пациент был не привит… Медицинское сообщество не зря акцентирует внимание на важности коллективной иммунизации. Практика нашего отделения для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией показала, что привитые пациенты переносят болезнь более легко», — заявил Александр Романов.

Он пояснил, что те, кто прививается от ковида, вносят вклад в формирование коллективного иммунитета. По оценке медика, прививаясь, человек защищает не только себя, но и близких.

«Подумайте о том, насколько вирус может быть опасен для пожилых пациентов. Именно среди возрастного населения жертв COVID-19 гораздо больше и мутации вируса постоянно снижают эту возрастную планку. Именно с помощью коллективного иммунитета удалось победить опасные инфекции 20 века — оспу, полиомиелит, удается сдерживать туберкулез», — пояснил он.

От коронавируса в Карелии за все время пандемии скончался 1021 человек, гласят цифры официальной статистики.