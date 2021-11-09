Реклама

Главврач районной больницы Карелии: «Возраст жертв пандемии молодеет» (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:47, 09 Ноября 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК / скриншот видео

Новости партнеров

Главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов рассказал, что постоянно мутирующий вирус COVID-19 представляет опасность для любого человека.

Александр Романов заявил в соцсети, что в Сортавальской ЦРБ замечено снижение возраста жертв, скончавшихся от коронавируса. По мнению врача, ковид опасен для любого пациента. Запись с выступлением Романова опубликована на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«COVID-19 продолжает уносить жизни пациентов сортавальской больницы. К сожалению, возраст жертв пандемии молодеет. Так, на прошлой неделе в нашем учреждении скончалась женщина 50 лет. Если еще год назад под угрозой были пациенты с избыточной массой тела, с хроническими заболеваниями, преимущественно мужчины, то сейчас постоянно мутирующий вирус представляет опасность для любого человека. Обращу внимание на то, что пациент был не привит… Медицинское сообщество не зря акцентирует внимание на важности коллективной иммунизации. Практика нашего отделения для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией показала, что привитые пациенты переносят болезнь более легко», — заявил Александр Романов.

Он пояснил, что те, кто прививается от ковида, вносят вклад в формирование коллективного иммунитета. По оценке медика, прививаясь, человек защищает не только себя, но и близких.

«Подумайте о том, насколько вирус может быть опасен для пожилых пациентов. Именно среди возрастного населения жертв COVID-19 гораздо больше и мутации вируса постоянно снижают эту возрастную планку. Именно с помощью коллективного иммунитета удалось победить опасные инфекции 20 века — оспу, полиомиелит, удается сдерживать туберкулез», — пояснил он.

От коронавируса в Карелии за все время пандемии скончался 1021 человек, гласят цифры официальной статистики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-11-09 10:00:16
Совсем расстерялись главврачи , всё в соц.сетях паникуют :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
02.11.2021, 12:37
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 6
01.11.2021 14:49
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 18
01.11.2021 13:55
Охлопков: Останови COVID-19 - вакцинируйся 6
01.11.2021 10:26
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 6
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 6
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»