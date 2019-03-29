Глюкоза испробовала рискованную позу у бассейна

Певица посвятила утро пятницы своему телу и встала в необычную позу.

Наталья не только талантливая исполнительница, но и красавица-спортсменка. Звезда в отличной форме и не скрывает, что это результат ежедневной работы над собой и своим телом. Чистякова-Ионова занимается разными видами спорта. Эту пятницу она решила уделить йоге, пишет Cosmopolitan.



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В белых леггинсах и топе певица встала на мостик на скульптуру у бассейна. Это было довольно рискованное упражнение, учитывая, что композиция установлена на каменном постаменте с острыми углами. Но Глюк’oZa настолько уверена в своем подтянутом и накаченном теле, что не усомнилась в успехе.