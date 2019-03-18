Глюкоза в забавных очках повторила образ Кристины Асмус в ванне

Наталья Ионова поделилась с поклонниками забавным и смелым снимком. Она показала, как проводит время в ванной комнате.

На фотографии, которую певица, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, разместила в Instagram, видно, как она лежит в большой круглой ванне. На Наталье смешные белые очки с полукруглыми прорезями. Из макияжа на ней только ярко-красная помада. Девушка дует на хлопья мыльной пены, пишет Cosmopolitan.

"Это наркотик!", – прокомментировала Ионова свое времяпрепровождение.



Instagram

Некоторые из подписчиков заметили, что снимок очень похож на те, которые выкладываетв Instagram Кристина Асмус. А позднее и сама певица косвенно подтвердила это сходство,показав в Stories фото, копирующее недавний пост супруги Гарика Харламова.



Instagram

На снимке Кристины она лежит в ванне, принимая душ, а Наталья скрестила руки на груди в мыльной пене. Но композиционно оба фото очень похожи. Макияж обеих звезд также совпадает.