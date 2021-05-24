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Подростки выкинули покрышку на дорогу в Петрозаводске, создав угрозу ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:37, 25 Мая 2021
фото: © кадр из видео

На улице Правды в Петрозаводске выброшенная покрышка едва разминулась с проезжавшими автомобилями.

В понедельник, 24 мая, на улице Правды в Петрозаводске камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» запечатлела шалость, которая едва не стала трагедией: видно, как один из подростков, стоя на возвышенности над дорогой возле дома по адресу: улица Правды, 40, спустил с горки покрышку.

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Покрышка выкатилась прямо на проезжую часть, под колеса проезжавшим автомобилям, чудом не задев никого из участников движения, и осталась стоять посреди улицы. Сами виновники происшествия, увидев результаты своей деятельности, убежали.

Видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Чуть позже один из читателей паблика скинул продолжение: примерно через 2 минуты остановившийся мотоциклист убрал покрышку с проезжей части.

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Комментарии

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кир
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Только пороть, - сказал кот. Слов они не понимают.
Гость
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