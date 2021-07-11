«Глушилки» для телефонных звонков будут включать во время экзаменов в ГИБДД

Министерство внутренних дел (МВД) России начнет глушить мобильные телефоны, Wi-Fi и Bluetooth во время сдачи теории в рамках экзаменов на водительские права.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Во время экзамена планируется применение оборудования, «блокирующего беспроводные устройства передачи данных: мобильных телефонов, WiFi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных», следует из сообщения МВД. Мера нацелена на исключения «вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов». Ранее в МВД рассказали об ошибках, которые люди наиболее часто допускают при сдаче экзаменов на права. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».