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«Глушилки» для телефонных звонков будут включать во время экзаменов в ГИБДД

Новости. Общество
08:53, 12 Июля 2021
фото: pixabay

Министерство внутренних дел (МВД) России начнет глушить мобильные телефоны, Wi-Fi и Bluetooth во время сдачи теории в рамках экзаменов на водительские права.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Во время экзамена планируется применение оборудования, «блокирующего беспроводные устройства передачи данных: мобильных телефонов, WiFi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных», следует из сообщения МВД.

Мера нацелена на исключения «вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов».

Ранее в МВД рассказали об ошибках, которые люди наиболее часто допускают при сдаче экзаменов на права.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-07-12 09:08:32
Ранее радиостанции глушили теперь - телефоны. Нам не избавиться от советских привычек. Может в консерватории что-то поменять надо?
Leopol'd
2021-07-12 10:32:35
кир, неужели ты против решений партии и правительства? Эра старорежимных, бумажных шпор возвращается, а ты недоволен!
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