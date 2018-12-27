Гнетова: Прокуратура нашла коррупциогенные факторы в решениях мэрии Петрозаводска

Прокуратура Петрозаводска провела антикоррупционную экспертизу трех нормативных актов, влияющих на деятельность предпринимателей, и во всех нашла нарушения со стороны администрации города, сообщила бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

"Во всех перечисленных актах прокурором были выявлены коррупциогенные факторы. Это наличие обременительных и завышенных требований к гражданам и организациям по установлению урн по утвержденным образцам, принятие нормативного правового акта за пределами компетенции, так как правомочия органов местного самоуправления не распространяются на требования к вывескам, не являющимся рекламой, необоснованно широкие пределы усмотрения, отсутствие порядка совершения органами власти определённых действий", – пояснила Гнетова.

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