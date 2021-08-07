Гнилые овощи и хлеб с плесенью нашли в вагоне-ресторане, где отравились дети из Карелии

В вагоне-ресторане поезда, где отравились направлявшиеся на юг дети, нашли просроченные продукты.

Продукты с истекшим сроком годности обнаружены правоохранительными органами в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер, в котором ужинали дети, оказавшиеся в дальнейшем в клиниках Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане. Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей.