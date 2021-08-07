Норовирус стал причиной отравления детей из Карелии, направлявшихся в поезде на юг

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

Причиной отравления детей, направлявшихся на юг в поезде Мурманск — Адлер, стал норовирус второго типа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор

«Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа», — говорится в сообщении.

Заболевшие госпитализированы, контактные лица размещены в отдельных корпусах под медицинским наблюдением.

Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер. Ведется эпидемиологическое расследование.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане. По данным ТАСС, число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87. По имеющейся информации, в числе пострадавших находятся 43 ребенка из Карелии.