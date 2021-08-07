Число пострадавших детей из Карелии, госпитализированных в Краснодарском крае, выросло

Министерство здравоохранения республики сообщило, что число детей, госпитализированных с подозрением на кишечную инфекцию в больницы Краснодарского края, увеличилось до 43 человек.

В субботу, седьмого августа, 40 детей из Карелии, приехавших в Краснодарский край на отдых, были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию в больницы Белореченска, Апшеронска и Туапсе. По информации на 8.00 часов, заболели еще трое детей. Они также находятся в туапсинской больнице. Об этом информирует Минздрав Карелии.

«Заболевшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей стабильное, тяжелых случаев нет», говорится в заявлении Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, что группа из 19 детей, ехавших на отдых, была снята с поезда с подозрением на кишечную инфекцию. Заболели также двое сопровождающих.

Поздним вечером субботы Минздрав Карелии информировал, что число заболевших выросло. На тот момент 8 детей и сопровождающий находились в инфекционном отделении ЦРБ Белореченска, 12 детей и сопровождающий — в ЦРБ Апшеронска. Еще 20 детей по приезду в Туапсе после осмотра специалистами также были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что после госпитализации детей Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».