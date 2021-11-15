Гномы станцевали в Петрозаводске на закрытии ярмарки, приуроченной к главному христианскому празднику

Праздник закрытия Рождественской ярмарки прошел сегодня в Петрозаводске.

Как сообщили в администрации города, главными героями праздника стали «волшебные гномы». Они водили хороводы с детьми, пели, танцевали, проводили конкурсы и разыгрывали призы.

Всех посетителей ярмарки угощали приготовленным на костре глинтвейном.

В течение всей ярмарки, которая продолжалась 17 дней, на площади Кирова проводились концертные и анимационные программы, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.

В администрации города пообещали, что каток у главной елки будет работать до весны.