Годовалая девочка пострадала в ДТП на окраине Петрозаводска по вине пьяного водителя (ФОТО)

В четверг, 8 июня, на Соломенском шоссе сразу два нетрезвых автолюбителя устроили ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший четверг, 8 июня, в 16.05 в районе дома № 14 по Соломенскому шоссе пьяный 40-летний водитель Nissan врезался в автомобиль той же марки.



Автомобилист уехал с места дорожной аварии, впоследствии его нашли полицейские. Отметим, ДТП он устроил, будучи лишенным прав.





Водителя ждут штраф в 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.



Отдельный протокол в его отношении составили за то, что он покинул место аварии.



В 23.10 в районе дома №11 по Соломенскому шоссе пьяный 33-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в Lexus.



В результате пассажирке автомобиля Lexus, годовалой девочке, оказана разовая медпомощь.



Автомобилисту за рулем Daewoo стакже грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.