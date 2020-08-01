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Годовалого ребенка из Карелии передали в приемную семью без документов на отказ

Новости. Общество
14:20, 02 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.

В Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

"Богдана забрали с 7 на 8 января 2020 года, в Рождество, когда Лена пьяная возвращалась ночью от подружки с грудным ребенком на руках. Богдану на тот момент было уже 8 месяцев," – рассказала бабушка мальчика.

После этого инцидента малыша передали в приемную семью.

"Передача Богдана под опеку жительницы Волгограда произошла в нарушение действующего законодательства. Были нарушены права ребенка на воспитание в своей кровной семье. Он же был еще разлучен со своим родным братом, старшим, – говорит адвокат. – Поэтому в настоящее время в суд инициирован иск о том, чтобы данные действия администрации были признаны незаконными, и конечная цель – это возвращение Богдана в семью. Унего есть бабушка, папа, тетя. Они все его любят, они все хотят его вернуть".

Подробнее читайте в материале "Кому нужен Богдан".

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Комментарии

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кир
2020-08-02 15:48:33
Сараев прав, потому что он прав.
новый
2020-08-02 14:38:32
Хде визги защитничков ночного фотографа ? Где стоятели на мосту с плакатиками, хде творческая шелупонь с петициями ? Нет их и не будет. Сараев был прав.
Гость
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