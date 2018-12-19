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Новости. Общество
19:40, 19 Декабря 2018
фото: Instagram

Гоген Солнцев с 63-летней женой нарядились в Деда Мороза и Снегурку

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Эпатажная парочка поздравила детей с наступающими праздниками.

В Instagram скандально известного шоумена Гогена Солнцева появилось неожиданное фото с ним и его великовозрастной женой Екатериной в новогодних образах. В таком виде парочка отправилась поздравлять детишек с Новым годом, пишет "Узнай все".

Как отметил Солнцев, только ради этого они на время забыли о своих разногласиях. "Для одного благотворительного фонда мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться ещё раз. Я призываю, все-таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребёнком Полиной. P.S.: Зимушка-зима, которой оделась Екатерина Львовна, представлялась всем снегурочкой и обзывала меня стариком морозом ... Друзья, идёт ли мне костюм?", — написал в соцсети Гоген.


Instagram

Свою публикацию Солнцев сопроводил селфи крупным планом, на котором он позирует с Екатериной. Пользователи, естественно, сделали акцент на внешности госпожи Терешкович. Напомним, она перенесла пластическую операцию и значительно изменилась в лице.

"Бедные дети!", "Как Снегурочка может быть настолько старше Деда Мороза?!", "Судя по всему, она безумно вас любит, поставьте ей ультиматум", "Я бы испугалась такую Снегурочку к чертям", — комментируют фото подписчики Гогена.

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