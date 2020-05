"Голая и молодая": фотограф опубликовал архивное фото Ксении Собчак

View this post on Instagram

Beautiful Ksenia Sobchak, Moscow 2009 For: Re; [конструкция будущего]- marka_ff #moscow #Russia #kseniasobchak #beauty #portrait #portraitphotography @xenia_sobchak @kativarnava @stillbeautyspace @dariakonovalova @azamat_tseboev @amanda.renshaw @olivorestaurants @lumiere_center #nikonphotography #blackandwhitephotography #ксениясобчак