"Голая и молодая": фотограф опубликовал архивное фото Ксении Собчак

Фотограф Александр Гусов поделился пикантным снимком, на котором ему позирует Ксения Собчак.

Как пишет "СтарХит", на черно-белом фото Ксения запечатлена в позе эмбриона, сидящей на стуле. В кадре нет ничего лишнего, а игра светотени завораживает.

"Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год", — подписал снимок Александр Гусов.

Подписчики пришли в восторг от пикантного кадра. Многие отметили, что никогда не видели Ксению в столь нежном образе. Сам же фотограф подчеркнул, что в снимке нет ничего необычного. По его словам, он не наделяет своих героев отсутствующими у них качествами. "Довольно часто эти качества присутствуют, но в силу "внешних" обстоятельств, спрятаны глубоко. Не каждому дают себя разглядеть!" — добавил Гусов.