Голикова назвала Карелию в числе регионов с коллективным иммунитетом выше 70 процентов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила шесть регионов-лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу.

По словам вице-премьера, коллективный иммунитет к COVID-19 превышает 70% в Москве и Московской области, Карелии, Севастополе, Туве и Чукотке. Об этом пишут РИА Новости.

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель (коллективного иммунитета — ред.) выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Голикова также напомнила россиянам о важности не только вакцинации, но и своевременной ревакцинации. «Сейчас есть все возможности, чтобы сделать бесплатно прививку, провести новогодние праздники спокойно и не дать болезни нарушить ваши планы», — подчеркнула она.

Ранее глава Карелии заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин спасает от смерти.