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Новости. Общество
12:59, 16 Июня 2018

Голикова пообещала повысить пенсии на 12 тысяч рублей в 2019 году

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году пенсии неработающих пенсионеров будут, в среднем, расти на 1 тысячу рублей в месяц, на 12 тысяч рублей в год.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы предполагаем, что все средства, которые будут получены от повышения страховых взносов и повышения пенсионного возраста по всей перспективе действия этого законопроекта как в рамках переходного периода, так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан",— объяснила Татьяна Голикова механизм получения средств для повышения выплат.

По словам чиновника, полученные от страховых взносов средства будут индексироваться и включаться в «базу пенсионного обеспечения». Их будут использовать для увеличения пенсий уже новых пенсионеров.

Сегодня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Документ был одобрен кабинетом 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Сейчас на пенсию выходят с 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.

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