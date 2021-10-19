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Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Новости. Общество
14:26, 19 Октября 2021
фото: © Антон Новодережкин / ТАСС

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

Об этом Голикова заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Предлагается первое — обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», — цитируют вице-премьера РИА Новости.

Кроме того, Татьяна Голикова призвала объявить в некоторых регионах нерабочие дни уже с 23 октября и попросила работодателей предоставить сотрудникам два выходных дня вакцинации от коронавируса.

Свои предложения по нерабочим дням другим мерам вице-премьер представит завтра, 20 октября, президенту РФ, пишут РИА Ноовости.

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Комментарии

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нетюлень
2021-10-19 18:58:53
"Хочу локдаун, но боюсь" - так бы и сказала.
Os
2021-10-19 16:17:32
Хоть так бы заработали денег рестораторы за счет увеличения посетителей в выходные.
Гаага ждёт
2021-10-19 15:47:16
Сколько вреда принесёт еще стране эта дамочка, одному Богу известно!?!
NEZITIC
2021-10-19 15:29:24
если за ее личный счет, то можно неделю не работать.
Вредительство чистой воды
David .
2021-10-19 14:47:53
Арбидолиха жжет! :)
User
2021-10-19 14:40:19
С сохранением заработной платы или как?
Leopol'd
2021-10-19 19:14:16
User, шутишь всё! Это же гениальные разработки правительства. "Самоизоляция", т.е. вроде как сам принял решение. Но за нарушение штраф.
"Нерабочие дни", т.е. не надо, согласно кодексу, дополнительные начисления.
А чтобы форс-мажором не закрывать обязательства, режим ЧС не назначается. Туристы еле выпросили исключение.
NEZITIC
2021-10-19 14:34:15
ооо, опять засветилась. Вот она персонально, кто нагибает страну! Запомните эту рожу!
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