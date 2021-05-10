Голодный медведь бродит у вокзала на севере Карелии (ВИДЕО)

Медведь пугает жителей Костомукши, прогуливаясь в поисках пищи у железнодорожного вокзала.

В паблике «Беседка в Костомукше Товарной» выложили видео с косолапым, который бродит у вокзала. Следы медведя костомукшане замечали здесь уже не раз. Горожане считают, что голод заставляет животное все ближе подбираться к домам.



Татьяна Бьянко/Беседка в Костомукше Товарной

«Весна, медведь проснулся, голодный. На дачах за вокзалом многие скотинку держат, он и идет на запахи. К тому же молодой, судя по видео, которое было ранее. Его достаточно отпугнуть», - пишут комментаторы.



Татьяна Бьянко/Беседка в Костомукше Товарной

«Он с прошлого года маршрут помнит. Захаживал, и какое-то время ходил по перелеску на Звездном и лыжной базе. Сами прикармливаем. Свалка в лесу на Звездном. Отходы с гаражей у комендатуры, свалка номер 2. Весна, у него там кормовая база. Мишка проснулся, хочет есть», - пишут костомукшане.