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Гололедица и мокрый снег ожидаются местами в Карелии

Новости. Погода
17:00, 07 Ноября 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Гидромтецентр дал прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на 8 ноябя.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

По Карелии также будет облачно с прояснениями, но местами ночью возможны небольшие  осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер  западный, северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура  воздуха  ночью -2, +3°С, днем -1, +4°С.

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