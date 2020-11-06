Гололедица и мокрый снег ожидаются местами в Карелии

Гидромтецентр дал прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на 8 ноябя.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

По Карелии также будет облачно с прояснениями, но местами ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем -1, +4°С.