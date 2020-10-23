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Гололедица и снег ожидаются в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
16:56, 24 Октября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Гидрометцентр Карелии дал прогноз погоды на воскресенье 25 октября.

В Петрозаводске в этот день будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление  будет  расти.

Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем слабый.

В районах Карелии тоже ожидается гололедица, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха ночью -1, -6°С,  у водоемов до +2°С, днем 0, +5°С, на севере до -2°С.

Погода будет облачной с прояснениями..

Ветер  западный, ветер северо-западный умеренный.

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