Гололедица и снег ожидаются в воскресенье в Карелии

Гидрометцентр Карелии дал прогноз погоды на воскресенье 25 октября.
В Петрозаводске в этот день будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет расти.
Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем слабый.
В районах Карелии тоже ожидается гололедица, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.
Температура воздуха ночью -1, -6°С, у водоемов до +2°С, днем 0, +5°С, на севере до -2°С.
Погода будет облачной с прояснениями..
Ветер западный, ветер северо-западный умеренный.
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